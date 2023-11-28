Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада

У середу, 29 листопада, у Харкові та області вночі опади розпочнуться з невеликого снігу та перейдуть у дощ. Вдень дощ продовжиться, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – 4 – 6 тепла.

По області нічна температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень – 2 – 7 тепла.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Таким метеорологічним явищам раніше присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.