Live
  • Вт 28.11.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.22
  • EUR 39.66

Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада

Суспільство 21:05   28.11.2023
Олена Нагорна
Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада Фото: Василь Голосний

У середу, 29 листопада, у Харкові та області вночі опади розпочнуться з невеликого снігу та перейдуть у дощ. Вдень дощ продовжиться, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – 4 – 6 тепла.

По області нічна температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень – 2 – 7 тепла.

Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Таким метеорологічним явищам раніше присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також: Майже 2 тисячі комунальників у Харкові прибирали лід і посипали доріжки (фото)

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Стартують рейди по ялинкових базарах Харківщини. Оштрафувати можуть і покупця
Стартують рейди по ялинкових базарах Харківщини. Оштрафувати можуть і покупця
28.11.2023, 21:32
У Харкові прибрали іграшки, принесені до пам’ятника вбитим РФ дітям (фото)
У Харкові прибрали іграшки, принесені до пам’ятника вбитим РФ дітям (фото)
28.11.2023, 09:34
Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада
Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада
28.11.2023, 21:05
П’яний житель Харківщини облив бензином компанію підлітків і підпалив (відео)
П’яний житель Харківщини облив бензином компанію підлітків і підпалив (відео)
28.11.2023, 20:34
Історичну будівлю в Харкові законсервують. Прокуратура вимагала ремонту
Історичну будівлю в Харкові законсервують. Прокуратура вимагала ремонту
28.11.2023, 20:12
РФ продовжує штурми біля двох сіл на Харківщині та б’є з авіації – Генштаб ЗСУ
РФ продовжує штурми біля двох сіл на Харківщині та б’є з авіації – Генштаб ЗСУ
28.11.2023, 19:17

Новини за темою:

14:21
Синоптики знову попереджають жителів Харківщини про небезпеку
13:06
Терехов повідомив, як працює громадський транспорт у Харкові після негоди
08:41
Негода на Харківщині: “швидка” у заметах, 15 ДТП, 86 будинків без світла
18:08
Буря на Харківщині. Без світла поки що залишаються 620 будинків у трьох селах
14:54
Вітер у Харкові повалив три дерева, є випадки обриву дротів (фото)

Ви читали новину: «Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 21:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 29 листопада, у Харкові та області вночі опади розпочнуться з невеликого снігу та перейдуть у дощ. Вдень дощ продовжиться, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.".