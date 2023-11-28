Дощ, мокрий сніг і шквали. Прогноз погоди в Харкові та області на 29 листопада
Фото: Василь Голосний
У середу, 29 листопада, у Харкові та області вночі опади розпочнуться з невеликого снігу та перейдуть у дощ. Вдень дощ продовжиться, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів морозу, а вдень – 4 – 6 тепла.
По області нічна температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень – 2 – 7 тепла.
Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с; вранці та вдень пориви 15 – 20 м/с. Таким метеорологічним явищам раніше присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 21:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 29 листопада, у Харкові та області вночі опади розпочнуться з невеликого снігу та перейдуть у дощ. Вдень дощ продовжиться, часом з мокрим снігом. На дорогах ожеледиця.".