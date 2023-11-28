Синоптики знову попереджають жителів Харківщини про небезпеку

Про небезпечні метеорологічні явища в регіоні 29 листопада попередив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

«Вранці та вдень 29 листопада по місту та області очікуються пориви південно – східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.