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Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности

Общество 14:21   28.11.2023
Виктория Яковенко
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 29 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 29 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 14:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 29 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".