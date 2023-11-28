Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Об опасных метеорологических явлениях в регионе 29 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
«Утром и днем 29 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветер, опасность, предупреждают, синоптики, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 14:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об опасных метеорологических явлениях в регионе 29 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".