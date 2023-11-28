Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности

Об опасных метеорологических явлениях в регионе 29 ноября предупредил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

«Утром и днем 29 ноября по городу и области ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.