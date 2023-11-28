Майже 2 тисячі комунальників у Харкові прибирали лід і посипали доріжки (фото)
У роботах з прибирання снігу та льоду в Харкові 28 листопада були задіяні 1858 співробітників комунальних підприємств. Також працювали 26 одиниць автотракторної техніки.
На прибудинкових територіях, які обслуговує КП “Харківблагоустрій”, сніг прибирали 1746 працівників, повідомляє пресслужба міськради.
“Загалом від снігу та ожеледиці вони очистили понад 150 тисяч квадратних метрів територій. Крім того, близько 1,8 мільйона квадратних метрів дворові робітники посипали піщано-сольовою сумішшю“, – інформують у мерії.
Також у пресслужбі повідомили, що на об’єктах СКП “Харківзеленбуд” працювали 112 комунальників та два засоби малої механізації. Вони посипали піском тротуари у парках, скверах та на інших територіях загальною площею 44 тисячі квадратних метрів.
Фото: Харківська міськрада
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дворники, дорожки, жкх, лед, міськрада, парки, снег, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У роботах з прибирання снігу та льоду в Харкові 28 листопада були задіяні 1858 співробітників комунальних підприємств. Також працювали 26 одиниць автотракторної техніки.".