Live
  • Вт 28.11.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.22
  • EUR 39.66

Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото)

Общество 19:07   28.11.2023
Елена Нагорная
Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото) Фото: Харьковский горсовет

В работах по уборке снега и льда в Харькове 28 ноября были задействованы 1858 сотрудников коммунальных предприятий. Также работали 26 единиц автотракторной техники.

На придомовых территориях, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирали 1746 работников, сообщает пресс-служба горсовета.

«Всего от снега и гололеда они очистили более 150 тысяч квадратных метров территорий. Кроме того, около 1,8 миллиона квадратных метров дворовые рабочие посыпали песчано-солевой смесью», — информируют в мэрии.

Также в пресс-службе сообщили, что на объектах СКП «Харьковзеленстрой» работали 112 коммунальщиков и два средства малой механизации. Они посыпали песком тротуары в парках, скверах и на других территориях общей площадью 44 тысяч квадратных метров.


Фото: Харьковский горсовет

Читайте также: Терехов сообщил, как работает общественный транспорт в Харькове после непогоды

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
28.11.2023, 16:59
РФ продолжает штурмы у двух сел на Харьковщине и бьет из авиации — Генштаб ВСУ
РФ продолжает штурмы у двух сел на Харьковщине и бьет из авиации — Генштаб ВСУ
28.11.2023, 19:17
Главные новости Харькова 28.11: метрошкола заполнена, ДТП с военными, флаг
Главные новости Харькова 28.11: метрошкола заполнена, ДТП с военными, флаг
28.11.2023, 19:22
Военные ВСУ чинили машину. Новые подробности смертельного ДТП на Харьковщине
Военные ВСУ чинили машину. Новые подробности смертельного ДТП на Харьковщине
28.11.2023, 17:58
Флаг Украины подняли в пункте пропуска на Харьковщине на границе с РФ (видео)
Флаг Украины подняли в пункте пропуска на Харьковщине на границе с РФ (видео)
28.11.2023, 18:18
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
Синоптики снова предупреждают жителей Харьковщины об опасности
28.11.2023, 14:21

Новости по теме:

16:59
Один умер, трое в реанимации. Кровавое ДТП произошло в Харьковской области
13:52
Снег и ветер: что происходит на улицах Харькова (фото, видео)
08:17
Гололед. 28 ДТП за сутки случились на Харьковщине, 1 погиб, 17 травмированы
07:44
Шторм: в Харьковской области есть обесточивания, трассу в Киев замело (видео)
19:59
Сильный ветер, метель, гололед. Какой будет погода 27 ноября на Харьковщине

Вы читали новость: «Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 19:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работах по уборке снега и льда в Харькове 28 ноября были задействованы 1858 сотрудников коммунальных предприятий. Также работали 26 единиц автотракторной техники.".