Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото)
В работах по уборке снега и льда в Харькове 28 ноября были задействованы 1858 сотрудников коммунальных предприятий. Также работали 26 единиц автотракторной техники.
На придомовых территориях, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирали 1746 работников, сообщает пресс-служба горсовета.
«Всего от снега и гололеда они очистили более 150 тысяч квадратных метров территорий. Кроме того, около 1,8 миллиона квадратных метров дворовые рабочие посыпали песчано-солевой смесью», — информируют в мэрии.
Также в пресс-службе сообщили, что на объектах СКП «Харьковзеленстрой» работали 112 коммунальщиков и два средства малой механизации. Они посыпали песком тротуары в парках, скверах и на других территориях общей площадью 44 тысяч квадратных метров.
Фото: Харьковский горсовет
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: гололед, дворники, дорожки, жкх, лед, міськрада, парки, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 19:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В работах по уборке снега и льда в Харькове 28 ноября были задействованы 1858 сотрудников коммунальных предприятий. Также работали 26 единиц автотракторной техники.".