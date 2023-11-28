Почти 2 тысячи коммунальщиков в Харькове убирали лед и посыпали дорожки (фото)

В работах по уборке снега и льда в Харькове 28 ноября были задействованы 1858 сотрудников коммунальных предприятий. Также работали 26 единиц автотракторной техники.

На придомовых территориях, которые обслуживает КП «Харьковблагоустройство», снег убирали 1746 работников, сообщает пресс-служба горсовета.

«Всего от снега и гололеда они очистили более 150 тысяч квадратных метров территорий. Кроме того, около 1,8 миллиона квадратных метров дворовые рабочие посыпали песчано-солевой смесью», — информируют в мэрии.

Также в пресс-службе сообщили, что на объектах СКП «Харьковзеленстрой» работали 112 коммунальщиков и два средства малой механизации. Они посыпали песком тротуары в парках, скверах и на других территориях общей площадью 44 тысяч квадратных метров.



Фото: Харьковский горсовет