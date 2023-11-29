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Вітер дужчає у Харкові, Терехов попередив про можливі обриви проводів

Харків 09:40   29.11.2023
Оксана Горун
Вітер дужчає у Харкові, Терехов попередив про можливі обриви проводів Фото: пресслужба ХОВА

У Харкові 29 листопада вирує черговий циклон. Вранці пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду.

“Ми очікуємо важкий циклон, всі наші комунальні підприємства будуть працювати в повному обсязі, — попередив 28 листопада мер Харкова Ігор Терехов. — Що стосується харків’ян, то дійсно треба бути обережними. Бо негода може натворити дуже багато руйнувань електромереж”.

Вітер у місті вже дужчає. За прогнозами синоптиків Харківського регіонального центру гідрометеорології, пориви вранці можуть сягати 15-20 м/с.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Листопада 2023 в 09:40;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 29 листопада вирує черговий циклон. Вранці пориви вітру можуть сягати 15-20 метрів на секунду".