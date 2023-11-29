Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября

В четверг, 30 ноября, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не ожидаются ни ночью, ни днем. По региону на дорогах местами гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а днем — около 0.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

Читайте также: Ветер на Харьковщине оставил без света 1700 домов