Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября
Фото: Василий Голосный
В четверг, 30 ноября, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не ожидаются ни ночью, ни днем. По региону на дорогах местами гололед.
Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а днем — около 0.
По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, осадки, погода, прогноз, снег, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 30 ноября, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не ожидаются ни ночью, ни днем. По региону на дорогах местами гололед.".