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Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября

Общество 19:05   29.11.2023
Елена Нагорная
Прекратятся ли осадки. Прогноз погоды в Харькове и области на 30 ноября Фото: Василий Голосный

В четверг, 30 ноября, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не ожидаются ни ночью, ни днем. По региону на дорогах местами гололед.

Как сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии, в Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов мороза, а днем — около 0.

По области ночная температура составит от 0 до 5 градусов мороза, днем — от 2 мороза до 3 тепла.

Ветер юго-западный, 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 19:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 30 ноября, в Харькове и области — переменная облачность. Осадки не ожидаются ни ночью, ни днем. По региону на дорогах местами гололед.".