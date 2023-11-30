Яким буде перший день зими: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня

У п’ятницю, 1 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, а от на день прогнозують мокрий сніг та дощ.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, а вдень – 2 – 4 тепла.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

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