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Яким буде перший день зими: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня

Суспільство 20:20   30.11.2023
Олена Нагорна
Яким буде перший день зими: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня Фото: Василь Голосний

У п’ятницю, 1 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, а от на день прогнозують мокрий сніг та дощ.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, а вдень – 2 – 4 тепла.

По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.

Вітер південно-західний, 9-14 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 20:20;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, а от на день прогнозують мокрий сніг та дощ.".