Яким буде перший день зими: прогноз погоди в Харкові та області на 1 грудня
Фото: Василь Голосний
У п’ятницю, 1 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, а от на день прогнозують мокрий сніг та дощ.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 3 до 5 градусів морозу, а вдень – 2 – 4 тепла.
По області нічна температура становитиме від 1 до 6 градусів морозу, вдень – від 0 до 5 тепла.
Вітер південно-західний, 9-14 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: декабрь, дождь, мокрый снег, погода, прогноз, снег, Харьков.;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У п’ятницю, 1 грудня, у Харкові та області вночі істотні опади не очікуються, а от на день прогнозують мокрий сніг та дощ.".