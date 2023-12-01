На Харківщині сніжить – патрульні попередили водіїв

Патрульні Харківщини звернулися до мешканців регіону із проханням бути сьогодні обережними за кермом.

“”Пам’ятайте, що під час несприятливих погодних умов водіям транспортних засобів необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом. Увімкніть ближнє світло фар, неухильно дотримуйтесь швидкісного режиму, відмовтесь від ризикованих маневрувань”, – зазначили в пресслужбі Патрульної поліції Харківщини.

За прогнозом синоптиків Харківського регіонального центру з гідрометеорології, протягом дня в Харкові та області буде мокрий сніг і дощ. Температура – вище за нуль (від двох до чотирьох градусів тепла).