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Снег на дорогах Харьковской области убирают около 150 единиц техники

Общество 10:32   01.12.2023
Оксана Горун
Снег на дорогах Харьковской области убирают около 150 единиц техники

Харьковщину 1 декабря вновь засыпает снег. Дорожники уверяют: проезд обеспечен.

«Около 7 часов в Харьковскую область из соседней Полтавской области зашел новый циклон, быстро распространившийся почти всей территорией региона. Обильный снег существенно усложнил движение по автодорогам, на некоторых участках образовался гололед. По состоянию на 9 часов утра на дороги уже вышли 114 единиц специальной техники, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

В ХОВА дополнили: еще 35 единиц техники работают на дорогах местного значения.

«Днем, по прогнозам синоптиков, на смену снегу придут сильные ливни, а ближе к вечеру во многих районах возникнет вероятность образования сильной гололедицы», — предупредили дорожники.

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Они советуют воздержаться от поездок всех, у кого нет для этого крайней необходимости.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 10:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщину 1 декабря вновь засыпает снег. Дорожники уверяют: проезд обеспечен".