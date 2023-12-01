Снег на дорогах Харьковской области убирают около 150 единиц техники
Харьковщину 1 декабря вновь засыпает снег. Дорожники уверяют: проезд обеспечен.
«Около 7 часов в Харьковскую область из соседней Полтавской области зашел новый циклон, быстро распространившийся почти всей территорией региона. Обильный снег существенно усложнил движение по автодорогам, на некоторых участках образовался гололед. По состоянию на 9 часов утра на дороги уже вышли 114 единиц специальной техники, работа по ликвидации последствий непогоды продолжается», — сообщила пресс-служба Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
В ХОВА дополнили: еще 35 единиц техники работают на дорогах местного значения.
«Днем, по прогнозам синоптиков, на смену снегу придут сильные ливни, а ближе к вечеру во многих районах возникнет вероятность образования сильной гололедицы», — предупредили дорожники.
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Они советуют воздержаться от поездок всех, у кого нет для этого крайней необходимости.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дороги, дорожники, зима, новости Харькова, снег;
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковщину 1 декабря вновь засыпает снег. Дорожники уверяют: проезд обеспечен".