Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова

Суспільство 11:13   01.12.2023
Вікторія Яковенко
Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова Фото: Харківська міськрада

Під час позачергової сесії Харківської міськради 1 грудня депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.

«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанови Кабміну та розпорядження начальника ХОВА, згідно з якими передбачене збільшення освітньої субвенції на 6,6 млн грн та перерозподіл субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в обсязі 28,2 млн грн», – зазначили у Харківській міськраді.

Крім цього, у бюджет Харкова на цей рік передбачили 800 тисяч гривень на капітальний ремонт підвалу, що слугує як протирадіаційне укриття в ХНАТОБі.

Читайте також: Оренда та зміни до бюджету: Терехов скликає сесію міськради (порядок денний)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У харківському притулку для тварин показали, як підготувалися до зими (фото)
У харківському притулку для тварин показали, як підготувалися до зими (фото)
01.12.2023, 11:32
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
29.11.2023, 11:12
У Харкові різко зросла кількість житла, яке приймається в експлуатацію
У Харкові різко зросла кількість житла, яке приймається в експлуатацію
01.12.2023, 11:08
Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова
Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова
01.12.2023, 11:13
Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис
Брехав, що чоловік живий: у Харкові шахрай виманював у вдови воїна ЗСУ $10 тис
01.12.2023, 10:13
Сніг на дорогах Харківської області прибирають близько 150 одиниць техніки
Сніг на дорогах Харківської області прибирають близько 150 одиниць техніки
01.12.2023, 10:32

Новини за темою:

23:19
Анонсоване Тереховим скорочення чиновників. Аналітики дослідили бюджет-2024
11:12
Гроші на ЗСУ від громад Харківщини: аналітики перевірили, хто скільки дав
14:29
“Є багато харків’ян, які хочуть платити за проїзд” – депутат міськради
09:55
Дивне відновлення Харківщини: сільрада за 82 млн та 0,5 млрд на дві школи
22:07
Головні новини Харкова 23.11: підземна школа, фронт, пожежа біля метро

Ви читали новину: «Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час позачергової сесії Харківської міськради 1 грудня депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.".