Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова

Під час позачергової сесії Харківської міськради 1 грудня депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.

«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанови Кабміну та розпорядження начальника ХОВА, згідно з якими передбачене збільшення освітньої субвенції на 6,6 млн грн та перерозподіл субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в обсязі 28,2 млн грн», – зазначили у Харківській міськраді.

Крім цього, у бюджет Харкова на цей рік передбачили 800 тисяч гривень на капітальний ремонт підвалу, що слугує як протирадіаційне укриття в ХНАТОБі.