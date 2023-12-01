Більше грошей на освіту й ремонт підвалу в ХНАТОБі: зміни у бюджеті Харкова
Фото: Харківська міськрада
Під час позачергової сесії Харківської міськради 1 грудня депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.
«Це обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанови Кабміну та розпорядження начальника ХОВА, згідно з якими передбачене збільшення освітньої субвенції на 6,6 млн грн та перерозподіл субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в обсязі 28,2 млн грн», – зазначили у Харківській міськраді.
Крім цього, у бюджет Харкова на цей рік передбачили 800 тисяч гривень на капітальний ремонт підвалу, що слугує як протирадіаційне укриття в ХНАТОБі.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час позачергової сесії Харківської міськради 1 грудня депутати внесли зміни до бюджету міста на 2023 рік.".