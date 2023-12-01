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Деньги на образование и ремонт подвала в ХНАТОБе: изменения в бюджете Харькова

Общество 11:13   01.12.2023
Виктория Яковенко
Деньги на образование и ремонт подвала в ХНАТОБе: изменения в бюджете Харькова Фото: Харьковский горсовет

Во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 1 декабря депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.

«Это обусловлено необходимостью приведения объемов межбюджетных трансфертов в соответствие с постановлением Кабмина и распоряжением начальника ХОВА, согласно которым предусмотрено увеличение образовательной субвенции на 6,6 млн грн и перераспределение субвенции на осуществление переданных расходов в сфере образования в объеме 28,2 млн грн», – отметили в Харьковском горсовете.

Кроме того, в бюджет Харькова на этот год предусмотрели 800 тысяч гривен на капитальный ремонт подвала, который служит как противорадиационное укрытие в ХНАТОБе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 декабря 2023 в 11:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время внеочередной сессии Харьковского горсовета 1 декабря депутаты внесли изменения в бюджет города на 2023 год.".