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Аренда и изменения в бюджет: Терехов созывает сессию горсовета (повестка)

Общество 18:35   29.11.2023
Елена Нагорная
Аренда и изменения в бюджет: Терехов созывает сессию горсовета (повестка)

Назначена 21-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Она состоится 1 декабря, традиционно в дистанционном режиме.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

В повестке дня — восемь вопросов и «Разное». Депутаты будут рассматривать изменения:

— в бюджет города на текущий год;
— в решение об образовании постоянных комиссий горсовета;
— в решение о разработке документации по землеустройству;
— в программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты;
— в программу развития гражданской защиты.

Кроме того, на сессию вынесены вопросы о начислении и уплате арендной платы во время действия военного положения и о присяжных для райсудов Харькова.


Напомним, бюджет Харькова на 2024 год приняли на сессии горсовета 22 ноября. С основными показателями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Читайте также: В Харькове созывают сессию облсовета: что будут решать депутаты

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 18:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Назначена 21-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Она состоится 1 декабря, традиционно в дистанционном режиме.".