Аренда и изменения в бюджет: Терехов созывает сессию горсовета (повестка)

Назначена 21-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Она состоится 1 декабря, традиционно в дистанционном режиме.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.

В повестке дня — восемь вопросов и «Разное». Депутаты будут рассматривать изменения:

— в бюджет города на текущий год;

— в решение об образовании постоянных комиссий горсовета;

— в решение о разработке документации по землеустройству;

— в программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты;

— в программу развития гражданской защиты.

Кроме того, на сессию вынесены вопросы о начислении и уплате арендной платы во время действия военного положения и о присяжных для райсудов Харькова.



Напомним, бюджет Харькова на 2024 год приняли на сессии горсовета 22 ноября. С основными показателями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.