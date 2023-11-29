Аренда и изменения в бюджет: Терехов созывает сессию горсовета (повестка)
Назначена 21-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Она состоится 1 декабря, традиционно в дистанционном режиме.
Соответствующее распоряжение подписал мэр Игорь Терехов, сообщает пресс-служба горсовета.
В повестке дня — восемь вопросов и «Разное». Депутаты будут рассматривать изменения:
— в бюджет города на текущий год;
— в решение об образовании постоянных комиссий горсовета;
— в решение о разработке документации по землеустройству;
— в программу содействия безопасной жизнедеятельности в сфере соцзащиты;
— в программу развития гражданской защиты.
Кроме того, на сессию вынесены вопросы о начислении и уплате арендной платы во время действия военного положения и о присяжных для райсудов Харькова.
Напомним, бюджет Харькова на 2024 год приняли на сессии горсовета 22 ноября. С основными показателями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: аренда, вопросы, сессия, терехов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 29 ноября 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Назначена 21-я внеочередная сессия Харьковского горсовета. Она состоится 1 декабря, традиционно в дистанционном режиме.".