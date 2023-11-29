Оренда та зміни до бюджету: Терехов скликає сесію міськради (порядок денний)

Призначено 21-шу позачергову сесію Харківської міськради. Вона відбудеться 1 грудня, традиційно у дистанційному режимі.

Відповідне розпорядження підписав мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

На порядку денному – вісім питань та “Різне”. Депутати розглядатимуть зміни:

– до бюджету міста на поточний рік;

– до рішення про утворення постійних комісій міськради;

– до рішення про розроблення документації із землеустрою;

– до програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соцзахисту;

– до програми розвитку цивільного захисту.

Крім того, на сесію винесені питання про нарахування та сплату орендної плати під час дії воєнного стану та про присяжних для райсудів Харкова.



Нагадаємо, бюджет Харкова на 2024 рік ухвалили на сесії міськради 22 листопада. З основними показниками можна ознайомитись ТУТ.