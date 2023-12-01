Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)
Близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі Харкова стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм, повідомив технічний директор КП “ХТМ” Євген Кауркін.
За його словами, порив локалізували за пів години.
“Є вимоїна. Зараз ми оперативно проводимо земляні роботи. Основна частка споживачів по резервних тепломережах заживлені. Зараз перевіряються ці будинки“, – сказав Кауркін.
Відео: КП “ХТМ”
Він зазначив, що поки будуть проводитися аварійні роботи, без опалення та гарячої води залишатимуться 208 будинків.
“Основна маса – це Шевченківська філія. Дефект був дуже великий, тому зараз ми проводимо відкачувальні роботи. Після усунення дефекту – заповнення магістралі та підключення споживачів. Роботи плануємо виконати до кінця робочого дня, після чого будемо підключати споживачів до послуги з опалення та гарячої води“, – спрогнозував технічний директор КП.
Фото: КП “ХТМ”
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авария, горячая вода, отопление, порыв, теплосети, Харьков., хтс;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 14:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі Харкова стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм, повідомив технічний директор КП “ХТМ” Євген Кауркін.".