Live
  • Пт 01.12.2023
    • Харків
  •   +3°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)

Суспільство 14:44   01.12.2023
Олена Нагорна
Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)

Близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі Харкова стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм, повідомив технічний директор КП “ХТМ” Євген Кауркін.

За його словами, порив локалізували за пів години.

Є вимоїна. Зараз ми оперативно проводимо земляні роботи.  Основна частка споживачів по резервних тепломережах заживлені. Зараз перевіряються ці будинки“, – сказав Кауркін.

Відео: КП “ХТМ”

Він зазначив, що поки будуть проводитися аварійні роботи, без опалення та гарячої води залишатимуться 208 будинків.

Основна маса – це Шевченківська філія. Дефект був дуже великий, тому зараз ми проводимо відкачувальні роботи. Після усунення дефекту – заповнення магістралі та підключення споживачів. Роботи плануємо виконати до кінця робочого дня,  після чого будемо підключати споживачів до послуги з опалення та гарячої води“, – спрогнозував технічний директор КП.


Фото: КП “ХТМ”

Читайте також: Комунальники відремонтували насосну станцію, яка обслуговує три райони

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки
Кілька громад на Харківщині не встановлюватимуть новорічні ялинки
01.12.2023, 15:53
Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни
Бізнес Харкова звільнили від сплати оренди у 2022-му, частину – до кінця війни
01.12.2023, 15:23
«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян
«Вдалий день» – ЗСУ ліквідували під Куп’янськом і Лиманом понад 300 росіян
01.12.2023, 15:17
Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)
Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)
01.12.2023, 14:44
Відгамселив й кинув на вулиці: п’яний житель Харківщини посварився зі знайомим
Відгамселив й кинув на вулиці: п’яний житель Харківщини посварився зі знайомим
01.12.2023, 14:43
Головні новини Харкова 1.12: ДРГ біля кордону, аварія на тепломережах, сесія
Головні новини Харкова 1.12: ДРГ біля кордону, аварія на тепломережах, сесія
01.12.2023, 15:53

Новини за темою:

13:44
У Харкові водій мікроавтобуса на смерть збив пішохода (фото)
11:56
ДТП на окружній під Харковом: водіїв деблокували рятувальники
11:11
Жителям Салтівки повернули світло після аварії
09:09
У Харкові зникло світло в одному з районів: інформація обленерго
16:59
Один помер, троє в реанімації. Кривава ДТП сталася на Харківщині

Ви читали новину: «Аварія на мережах у Харкові: без опалення і гарячої води – 208 домів (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2023 в 14:44;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 10-ї ранку 1 грудня у Шевченківському районі Харкова стався порив магістрального трубопроводу від ТЕЦ-5 діаметром 800 мм, повідомив технічний директор КП “ХТМ” Євген Кауркін.".