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Комунальники відремонтували насосну станцію, яка обслуговує три райони

Суспільство 17:07   30.11.2023
Оксана Якушко
Комунальники відремонтували насосну станцію, яка обслуговує три райони

Ремонтники КП «Харківводоканал» уночі відремонтували водопровідну насосну станцію, яка обслуговує мешканців Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.

Як повідомив сьогодні, 30 листопада, начальник станції Євген Мацюк, відновлювальні заходи провели в нічний час, щоб не створювати харків’янам незручностей.

«Мешканців цих районів заздалегідь попередили про роботи, що плануються, і знайшли можливість продовжувати подачу води, хоч і не в повному обсязі. Під час проведення робіт фахівці встановили нову запірну арматуру, відремонтували механізми та виконали комплекс профілактичних заходів», – розповів Євген Мацюк.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Листопада 2023 в 17:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ремонтники КП «Харківводоканал» уночі відремонтували водопровідну насосну станцію, яка обслуговує мешканців Індустріального, Немишлянського та Слобідського районів.".