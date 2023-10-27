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У Харкові відновлюють водопостачання

Суспільство 17:57   27.10.2023
Оксана Якушко
У Харкові відновлюють водопостачання

Напередодні ремонтні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували дев’ять аварій на водоводах у Харкові.

Зокрема, в Шевченківському районі вони усунули три аварійні ситуації. Як повідомив провідний інженер районної служби Юрій Грищенко, найскладніша з них була на ділянці трубопроводу діаметром 400 мм на вул. Данилевського, де утворилася прихована течія.

«Наші фахівці швидко її виявили та усунули без відключення водопостачання. Також успішно відпрацювали на пр. Перемоги та вул. Академіка Погорєлова. Паралельно впорядкували територію після масштабних відновлювальних заходів на пр. Перемоги», – повідомив Юрій Грищенко.

Інформацію про аварійні ситуації приймають за тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Жовтня 2023 в 17:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Напередодні ремонтні бригади КП «Харківводоканал» ліквідували дев’ять аварій на водоводах у Харкові.".