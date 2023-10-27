В Харькове восстанавливают водоснабжение
Накануне ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали девять аварий на водоводах в Харькове.
В частности, в Шевченковском районе они устранили три аварийные ситуации. Как сообщил ведущий инженер районной службы Юрий Грищенко, самая сложная из них была на участке трубопровода диаметром 400 мм на ул. Данилевского, где образовалась скрытая течь.
«Наши специалисты быстро ее обнаружили и устранили без отключения водоснабжения. Также успешно отработали на пр. Победы и ул. Академика Погорелова. Параллельно благоустроили территорию после масштабных восстановительных мероприятий на пр. Победы», — сообщил Юрий Грищенко.
Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.
Читайте также: В Харькове ликвидировали 95 аварийных ситуаций на водоводах
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авария, водоканал, КП «Харьковводоканал», ремонт, труба, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове восстанавливают водоснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 17:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали девять аварий на водоводах в Харькове.".