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В Харькове восстанавливают водоснабжение

Общество 17:57   27.10.2023
Оксана Якушко
В Харькове восстанавливают водоснабжение

Накануне ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали девять аварий на водоводах в Харькове.

В частности, в Шевченковском районе они устранили три аварийные ситуации. Как сообщил ведущий инженер районной службы Юрий Грищенко, самая сложная из них была на участке трубопровода диаметром 400 мм на ул. Данилевского, где образовалась скрытая течь.

«Наши специалисты быстро ее обнаружили и устранили без отключения водоснабжения. Также успешно отработали на пр. Победы и ул. Академика Погорелова. Параллельно благоустроили территорию после масштабных восстановительных мероприятий на пр. Победы», — сообщил Юрий Грищенко.

Информацию об аварийных ситуациях принимают по тел.: 15-33.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 27 октября 2023 в 17:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Накануне ремонтные бригады КП «Харьковводоканал» ликвидировали девять аварий на водоводах в Харькове.".