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В Харькове ликвидировали 95 аварийных ситуаций на водоводах

Общество 17:04   17.10.2023
Оксана Якушко
В Харькове ликвидировали 95 аварийных ситуаций на водоводах

За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 95 аварийных ситуаций на водоводах.

Как сообщили на предприятии, также коммунальщики привели в порядок 88 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 22 водоразборные колонки.

Сегодня, 17 октября, ремонтники ликвидируют 14 повреждений на городских водоводах. В частности, в Новобаварском районе бригады проводят восстановительные мероприятия на ул. Свет Шахтера (диаметр 700 мм) и ул. Петра Набойченко (150 мм).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 17:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 95 аварийных ситуаций на водоводах.".