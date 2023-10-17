В Харькове ликвидировали 95 аварийных ситуаций на водоводах
За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 95 аварийных ситуаций на водоводах.
Как сообщили на предприятии, также коммунальщики привели в порядок 88 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 22 водоразборные колонки.
Сегодня, 17 октября, ремонтники ликвидируют 14 повреждений на городских водоводах. В частности, в Новобаварском районе бригады проводят восстановительные мероприятия на ул. Свет Шахтера (диаметр 700 мм) и ул. Петра Набойченко (150 мм).
Читайте также: В Основянском районе Харькова переложили более 1 км сетей водоотведения
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: водовод, водоканал, КП «Харьковводоканал», ремонт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове ликвидировали 95 аварийных ситуаций на водоводах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 17:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 95 аварийных ситуаций на водоводах.".