В Харькове ликвидировали 95 аварийных ситуаций на водоводах

За минувшую неделю бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» устранили 95 аварийных ситуаций на водоводах.

Как сообщили на предприятии, также коммунальщики привели в порядок 88 смотровых колодцев с заменой запорно-регулирующей арматуры и капитально отремонтировали 22 водоразборные колонки.

Сегодня, 17 октября, ремонтники ликвидируют 14 повреждений на городских водоводах. В частности, в Новобаварском районе бригады проводят восстановительные мероприятия на ул. Свет Шахтера (диаметр 700 мм) и ул. Петра Набойченко (150 мм).

Читайте также: В Основянском районе Харькова переложили более 1 км сетей водоотведения