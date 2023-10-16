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В Основянском районе Харькова переложили более 1 км сетей водоотведения

Общество 17:31   16.10.2023
Оксана Якушко
В Основянском районе Харькова переложили более 1 км сетей водоотведения

Бригады Основянского района комплекса «Харьковводоотведение» с начала года переложили 1,1 км канализационных коллекторов.

Также они отремонтировали 25 смотровых колодцев, прочистили 21 км сетей водоотведения и закончили планово-предупредительных осмотр 57 км трубопроводов.

Как сообщил начальник ремонтно-эксплуатационного участка Игорь Плотников, профилактическая чистка коллекторов — обязательная ежедневная процедура.

«Чистим сети по Гимназической набережной, одновременно восстанавливаем смотровые колодцы, проверяем оборудование. Привели в порядок наши объекты после обстрела на улице Георгия Тарасенко. Также для безопасности отвода стоков на прошлой неделе обновили пять метров сетей на улице Шота Руставели», — отметил Игорь Плотников.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2023 в 17:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригады Основянского района комплекса «Харьковводоотведение» с начала года переложили 1,1 км канализационных коллекторов.".