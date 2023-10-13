Инженерные сети заменили после обстрела в Киевском районе Харькова

В Киевском районе продолжают вести восстановительные работы после обстрела, который произошел 6 октября.

Как сообщила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева, по состоянию на 13 октября было заменено 5 м трубопровода водоснабжения и 8 м сети водоотводения КП «Харьковводоканал», две опоры электропитания и 150 м электросети АО «Харьковоблэнерго», а также электрокабель длиной 84 м силами КП «Харьковский метрополитен».

Рабочие КП «КВЛК» смонтировали 12 м трубопровода, КП «Горсвет» — демонтировали одну опору, 170 м поврежденной линии, восемь светильников и провели работы по переключению на другой источник питания. Рабочие КП «Дорремстрой» готовят к асфальтированию поврежденный участок дороги.

Также, по информации райадминистрации, в районе закрыли 1261 окно в квартирах (всего повреждено 1266) и 182 — в местах общего пользования (повреждено 216). Также в результате обстрела была повреждена 21 кровля, и их тоже ремонтируют.

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