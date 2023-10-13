Інженерні мережі замінили після обстрілу у Київському районі Харкова

У Київському районі продовжують вести відновлювальні роботи після обстрілу, який стався 6 жовтня.

Як повідомила голова Адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва, станом на 13 жовтня було замінено 5 м трубопроводу водопостачання та 8 м мережі водовідведення КП «Харківводоканал», дві опори електроживлення та 150 м електромережі АТ «Харківобленерго», а також електрокабель довжиною 84 м силами КП «Харківський метрополітен».

Робітники КП «КВЗК» змонтували 12 м трубопроводу, КП «Міськсвітло» – демонтували одну опору, 170 м пошкодженої лінії, вісім світильників та провели роботи з перемикання на інше джерело живлення. Робітники КП «Шляхрембуд» готують до асфальтування пошкоджену ділянку дороги.

Також, за інформацією райадміністрації, у районі закрили 1261 вікно у квартирах (загалом пошкоджено 1266) та 182 – у місцях загального користування (пошкоджено 216). Також у результаті обстрілу була пошкоджена 21 покрівля, і їх також ремонтують.