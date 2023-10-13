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Інженерні мережі замінили після обстрілу у Київському районі Харкова

Суспільство 18:52   13.10.2023
Оксана Якушко
Інженерні мережі замінили після обстрілу у Київському районі Харкова

У Київському районі продовжують вести відновлювальні роботи після обстрілу, який стався 6 жовтня.

Як повідомила голова Адміністрації Київського району Неллі Казанжиєва, станом на 13 жовтня було замінено 5 м трубопроводу водопостачання та 8 м мережі водовідведення КП «Харківводоканал», дві опори електроживлення та 150 м електромережі АТ «Харківобленерго», а також електрокабель довжиною 84 м силами КП «Харківський метрополітен».

Робітники КП «КВЗК» змонтували 12 м трубопроводу, КП «Міськсвітло» – демонтували одну опору, 170 м пошкодженої лінії, вісім світильників та провели роботи з перемикання на інше джерело живлення. Робітники КП «Шляхрембуд» готують до асфальтування пошкоджену ділянку дороги.

Також, за інформацією райадміністрації, у районі закрили 1261 вікно у квартирах (загалом пошкоджено 1266) та 182 – у місцях загального користування (пошкоджено 216). Також у результаті обстрілу була пошкоджена 21 покрівля, і їх також ремонтують.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 18:52;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі продовжують вести відновлювальні роботи після обстрілу, який стався 6 жовтня.".