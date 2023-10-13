Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять

У будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39, який частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, тривають підготовчі роботи щодо відновлення покрівлі над під’їздами №1, 2, 4 та 5.

Про це повідомила голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська.

У районі вибуховою хвилею були пошкоджені 43 об’єкти, 39 з них – житлові будинки.

Робітники вже закрили п’ять покрівель та 1831 вікно, 1690 із них – у будинках містян.