Live
  • Пт 13.10.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять

Суспільство 17:21   13.10.2023
Оксана Якушко
Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять

У будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39, який частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, тривають підготовчі роботи щодо відновлення покрівлі над під’їздами №1, 2, 4 та 5.

Про це повідомила голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська.

У районі вибуховою хвилею були пошкоджені 43 об’єкти, 39 з них – житлові будинки.

Робітники вже закрили п’ять покрівель та 1831 вікно, 1690 із них – у будинках містян.

Читайте також: Будинок у Харкові, в який влучив «Іскандер» 6.10, можуть відбудувати – Терехов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На Харківщині фермерка загарбала і не обробляла 400 га землі ціною 100 млн грн
На Харківщині фермерка загарбала і не обробляла 400 га землі ціною 100 млн грн
13.10.2023, 18:18
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
Як погода впливає на роботу аеророзвідки та ударних БПЛА – Федоренко
13.10.2023, 14:14
Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять
Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять
13.10.2023, 17:21
Стало відомо, які будинки у Харкові не підключать до опалення: адреси
Стало відомо, які будинки у Харкові не підключать до опалення: адреси
13.10.2023, 15:33
У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото)
У Харкові затримали жінку, яка торгувала психотропами (фото)
13.10.2023, 16:58
Підготовка до зими: жителі Харківщини отримають понад 4 тисячі буржуйок
Підготовка до зими: жителі Харківщини отримають понад 4 тисячі буржуйок
13.10.2023, 16:20

Новини за темою:


  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 17:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39, який частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, тривають підготовчі роботи щодо відновлення покрівлі над під’їздами №1, 2, 4 та 5.".