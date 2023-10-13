Дах у зруйнованому ракетою харківському будинку на вулиці Тарасенка відновлять
У будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39, який частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, тривають підготовчі роботи щодо відновлення покрівлі над під’їздами №1, 2, 4 та 5.
Про це повідомила голова Адміністрації Основ’янського району Ганна Головчанська.
У районі вибуховою хвилею були пошкоджені 43 об’єкти, 39 з них – житлові будинки.
Робітники вже закрили п’ять покрівель та 1831 вікно, 1690 із них – у будинках містян.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2023 в 17:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У будинку на вулиці Георгія Тарасенка, 39, який частково зруйнований внаслідок обстрілу 6 жовтня, тривають підготовчі роботи щодо відновлення покрівлі над під’їздами №1, 2, 4 та 5.".