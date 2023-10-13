Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят

В доме на улице Георгия Тарасенко, 39, который частично разрушен в результате обстрела 6 октября, идут подготовительные работы к восстановлению кровли над подъездами №1, 2, 4 и 5.

Об этом сообщила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская.

В районе взрывной волной было повреждено 43 объекта, 39 из них – жилые дома.

Рабочие уже закрыли пять кровель и 1831 окно, 1690 из них – в домах горожан.