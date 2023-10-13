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Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят

Общество 17:21   13.10.2023
Оксана Якушко
Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят

В доме на улице Георгия Тарасенко, 39, который частично разрушен в результате обстрела 6 октября, идут подготовительные работы к восстановлению кровли над подъездами №1, 2, 4 и 5.

Об этом сообщила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская.

В районе взрывной волной было повреждено 43 объекта, 39 из них – жилые дома.

Рабочие уже закрыли пять кровель и 1831 окно, 1690 из них – в домах горожан.

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Автор: Оксана Якушко
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Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 17:21;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме на улице Георгия Тарасенко, 39, который частично разрушен в результате обстрела 6 октября, идут подготовительные работы к восстановлению кровли над подъездами №1, 2, 4 и 5.".