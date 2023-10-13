Кровлю в разрушенном ракетой харьковском доме на улице Тарасенко восстановят
В доме на улице Георгия Тарасенко, 39, который частично разрушен в результате обстрела 6 октября, идут подготовительные работы к восстановлению кровли над подъездами №1, 2, 4 и 5.
Об этом сообщила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская.
В районе взрывной волной было повреждено 43 объекта, 39 из них – жилые дома.
Рабочие уже закрыли пять кровель и 1831 окно, 1690 из них – в домах горожан.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 17:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В доме на улице Георгия Тарасенко, 39, который частично разрушен в результате обстрела 6 октября, идут подготовительные работы к восстановлению кровли над подъездами №1, 2, 4 и 5.".