Покрівлю вишу ремонтуватимуть у центрі Харкова: ХАЦ пише про «шалені ціни»
Невідкладний реставраційний ремонт покрівлі Північного корпусу із можливістю встановлення сонячних панелей запланував Харківський національний університет ім. В.М. Каразіна і вже уклав угоду з ТОВ «Декан Проект» на 16,2 мільйона гривень.
Як повідомляє ГО «Харківський антикорупційний центр» із посиланням на Prozorro, договір уклали без проведення відкритих торгів. В університеті пояснили це тим, що покрівлю потрібно було відремонтувати ще у 2023 році, її стан погіршився внаслідок погодних явищ. Міністерство науки та освіти України виділило цільові кошти, які надійшли у вересні 2025 року.
“Враховуючи важливе суспільне значення об’єктів як пам’яток містобудування та архітектури місцевого значення, умови цільового виділення додаткових коштів Міністерством науки та освіти України до кінця 2025 року, а також з метою усунення наслідків стихійного лиха (буревію), можливо здійснити закупівлю шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів”, – йдеться в документі.
“Університет не пояснив, що їм заважало оголосити торги ще у вересні, коли надійшли гроші”, – пишуть антикорупціонери.
Що стосується кошторису, то у ХАЦ виникли питання щодо цін на саморізи. Так, покрівельні саморізи для бетону купують по 24 гривні за одиницю, тоді як ринкова ціна цього товару, залежно від виробника та довжини, становить 4-6 гривень за одиницю. Лише на цій позиції переплата може сягати понад 300 тисяч гривень.
Також в активістів виникли питання до цін на OSB-плити. Наприклад, плита товщиною 8 мм прописана по 185 гривень за квадратний метр. У будівельних магазинах вроздріб вона коштує по 140-150 гривень за квадратний метр.Тож на цій позиції можна зекономити близько 100 тисяч гривень, продовжують антикорупціонери.
Вартість квадратного метра утеплювача Rockmin plus 50 мм є завищеною, адже в кошторисі ціна стоїть 210 гривень за квадратний метр, а ринкова – 120 гривень. Можливі завищення на цій позиції становлять близько 300 тисяч гривень, додають у ХАЦ.
“І про підрядника: фірма “Декан Проект”записана на Дениса Олександровича Пасько. У кількох десятків людей Денис Пасько у телефоні записаний як людина, пов’язана з ТОВ “Голден і К”. Саме ця компанія проводить ремонт Північного корпусу ХНУ ім. Каразіна за понад 80 мільйонів гривень”, – додають активісти.
Новини за темою:
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: кровля, новини Харкова, ремонт, университет им. Каразина;
Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2025 в 20:14;