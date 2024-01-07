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Лише 1 будинок з усіх, що постраждали від атаки, без тепла у Харкові – Терехов

Суспільство 19:25   07.01.2024
Оксана Якушко
Лише 1 будинок з усіх, що постраждали від атаки, без тепла у Харкові – Терехов

Один із житлових будинків Харкова настільки постраждав під час останніх обстрілів, що туди нема рації подавати опалення, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. 

«Зараз у Харкові, як і по всій країні, дуже похолодало. Але всі будинки міста, за виключенням одного будинку, де ми не відновили  опалення, всі мають опалення в цих будинках. Це останній прильот, і дуже важкі руйнації, тому сьогодні немає сенсу там підключати опалення. Але в усіх інших будинках є опалення. Ми, окрім одного під’їзду, запустили все теплопостачання у тих розтрощених будинках, які були, на жаль, дуже пошкоджені під час останнього обстрілу Харкова. Навантаження електросистеми є, але всі будинки сьогодні з електропостачанням, з водопостачанням, працює громадський транспорт», – розповів Терехов.

Попри те, що через обстріли у Харкові вибило понад 3 тисячі вікон, комунальники вже зашили всі вікна, зазначив Терехов.

«Але залишається проблема – нам потрібно буде вставляти вікна людям. І ми працюємо сьогодні з нашими донорами, з фінансовими інституціями, і маємо певні домовленості, щоб коштом міжнародних фондів люди отримали вікна», – повідомив Терехов.

Щодо покрівель, то комунальники зробили усе, щоб локалізувати наслідки обстрілу.

«Це серйозні руйнації, які завдав ворог, і коли буде в нас така можливість, ми будемо вставляти вікна людям і ремонтувати покрівлю», – пообіцяв мер.

Сьогодні 2 тисячі комунальників і понад 200 одиниць прибиральної техніки працюють, щоб забезпечити проїзд по Харкову в негоду, повідомив Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 19:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один із житлових будинків Харкова настільки постраждав під час останніх обстрілів, що туди нема рації подавати опалення, повідомив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону. ".