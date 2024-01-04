Терехов: “Дуже хочу, щоб люди в Харкові спускалися до укриттів”

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів про “підземне життя” в місті: обладнані укриття, будівництво школи та дитсадок у метро.

“На сьогодні ми маємо більше ніж 2,5 тисячі найпростіших укриттів. Там є електропостачання. Ми оснастили їх вогнегасниками, закупили спеціальні місткості для питної води та технічної води, облаштували лавками, щоб люди могли в більш-менш нормальних умовах перебувати там під час повітряних тривог. І дуже хочу, щоб люди не нехтували повітряними тривогами, а спускалися до укриттів”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що попри ракетні удари, у Харкові не зупинилося будівництво підземної школи. Її планують здати вчасно – так, щоб 1 березня діти вже сіли за парти.

“Нагадаю, вона розрахована на 450 учнів в одну зміну. ​​Тобто у дві зміни навчатимуться щонайменше 900. І для нас це дуже важливо. Ми змушені йти на певні інновації, бо таке життя, постійні обстріли міста Харкова”, – визнав Терехов.

Зараз у метрошколі 2158 учнів – це граничне навантаження. При цьому ці приміщення вже скоро будуть використовувати також для інших цілей. У вихідні в метро працюватиме дитсадок – підготовчі курси для дошкільнят.

“З 15 січня почне працювати метродитсадок. Це будуть такі певні підготовчі курси, і вже записалися 600 дітей, щоб у вихідні дні, коли не працює метрошкола, вони мали змогу там перебувати. Їх будуть готувати до школи. І я впевнений, що 1 вересня всі ці діти підуть до школи – чи до метрошколи, чи до справжньої підземної школи. А якщо ми переможемо до цього часу, то підуть до справжніх шкіл“, – підкреслив мер.