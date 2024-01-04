Терехов: «Очень хочу, чтобы люди в Харькове спускались в укрытия»
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о «подземной жизни» в городе: оборудованных укрытиях, строительстве школы и детсаде в метро.
«На сегодня мы имеем более 2,5 тысячи простейших укрытий. Там есть электроснабжение. Мы оснастили их огнетушителями, закупили специальные емкости для питьевой воды и технической воды, обустроили скамейками, чтобы люди могли в более или менее нормальных условиях находиться там во время воздушных тревог. И я очень хочу, чтобы люди не пренебрегали воздушными тревогами, а спускались в укрытия», — сказал Терехов.
Он отметил, что, несмотря на ракетные удары, в Харькове не остановилось строительство подземной школы. Ее планируют сдать в срок — так, чтобы 1 марта дети уже сели за парты.
«Напомню, она рассчитана на 450 учащихся в одну смену. То есть в две смены будут учиться минимум 900. И для нас это очень важно. Мы вынуждены идти на определенные инновации, потому что такая жизнь, постоянные обстрелы города Харькова», — признал Терехов.
Сейчас в метрошколе 2158 учеников — это предельная нагрузка. При этом эти же помещения уже скоро будут использовать и для других целей. В выходные в метро будет работать детсад — подготовительные курсы для дошкольников.
«С 15 января начнет работать метродетсад. Это будут такие подготовительные курсы, и уже записались 600 детей, чтобы в выходные дни, когда не работает метрошкола, они там могли находиться. Их будут готовить к школе. И я уверен, что 1 сентября все эти дети пойдут в школу — или в метрошколу, или в настоящую подземную школу. А если мы победим к этому времени, то пойдут в настоящие школы», — подчеркнул мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: детсад, метро, новости Харькова, терехов, укрытие, школа;
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- • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 19:39;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о «подземной жизни» в городе: оборудованных укрытиях, строительстве школы и детсаде в метро".