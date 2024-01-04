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Как повлияли ракетные удары на инвестпроекты Харькова: данные Терехова

Общество 18:58   04.01.2024
Оксана Горун
Как повлияли ракетные удары на инвестпроекты Харькова: данные Терехова Фото: скриншот

Не испугались ли инвесторы, которые уже были готовы вложиться в развитие Харькова, после массированных российских обстрелов и угроз наступления. На этот вопрос в эфире нацмарафона ответил мэр города Игорь Терехов.

«Ни в коем случае. Я хочу всех успокоить, прежде всего, чтобы все поняли, что этим планам (захватить Харьков — Ред.) не дано сбыться. Мы верим в наших военных. Кроме этого, мы очень многое сделали для того, чтобы сделать фортификационные сооружения – для того, чтобы город Харьков был надежно защищен», — сообщил Терехов.

Он заявил, что ни один из  инвестиционных проектов, которые планируют реализовать в Харькове, не поставлен на паузу.

«Как мы планировали строить метрополитен, две станции метрополитена – мы будем входить в тендер. И уже есть некоторые участники, желающие сегодня строить метро в Харькове. Как мы планировали закупать подвижной состав для метрополитена, мы будем входить в тендер – и тоже закупаем подвижной состав для метрополитена. Это современные поезда, которые будут перевозить наших горожан, вынужденных переселенцев, гостей города Харькова. И мы тоже планируем входить в тендер. Есть все технические условия для закупки электробусов. Это новый транспорт, который появится на улицах города Харькова. И для нас уже зарезервировано 15 миллионов евро на этот проект. Кроме этого, очень много проектов по восстановлению жилья, по восстановлению инфраструктуры города Харькова, которые мы будем делать вместе с нашими международными партнерами», — заявил мэр Харькова.

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Он заверил, что у международных организаций и финансовых институций есть доверие к Харькову.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 18:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Не испугались ли инвесторы, которые уже были готовы вложиться в развитие Харькова, после массированных российских обстрелов и угроз наступления. На этот вопрос в эфире нацмарафона ответил мэр города Игорь Терехов".