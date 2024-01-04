Як вплинули ракетні удари на інвестпроєкти Харкова: дані Терехова
Чи не злякалися інвестори, які вже були готові вкластися у розвиток Харкова, після масованих російських обстрілів та загроз наступу. На це питання в етері нацмарафону відповів мер Ігор Терехов.
“У жодному разі. Я хочу всіх заспокоїти, перш за все, щоб усі зрозуміли, що цим планам (захопити Харків – Ред.) не дано збутися. Ми віримо у наших військових. Крім цього, ми дуже багато зробили для того, щоб зробити фортифікаційні споруди – для того, щоб місто Харків було надійно захищене”, – повідомив Терехов.
Він заявив, що жодний з інвестиційних проєктів, які планують реалізувати в Харкові, не поставлений на паузу.
“Як ми планували будувати метрополітен, дві станції метрополітену, – ми будемо входити в тендер. І вже є певні учасники, які бажають сьогодні будувати метро в місті Харкові. Як ми планували закуповувати рухомий склад для метрополітену, ми будемо входити в тендер – і теж будемо закуповувати рухомий склад для метрополітену. Це сучасні потяги, які будуть перевозити наших містян, вимушених переселенців, усіх гостей міста Харкова. І ми також плануємо входити в тендер. Є всі технічні умови для того, щоб закуповувати електробуси. Це новітній транспорт, який з’явиться на вулицях міста Харкова. І для нас уже зарезервовано 15 мільйонів євро на цей проєкт. Крім цього, дуже багато проєктів по відбудові житла, по відбудові інфраструктури міста Харкова, які ми будемо робити разом з нашими міжнародними партнерами”, — заявив мер Харкова.
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Він запевнив, що міжнародні організації та фінансові інституції мають довіру до Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 18:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чи не злякалися інвестори, які вже були готові вкластися у розвиток Харкова, після масованих російських обстрілів та загроз наступу. На це питання в етері нацмарафону відповів мер Ігор Терехов".