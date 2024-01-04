Ракетний удар по Харкову: Терехов повідомив подробиці

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про наслідки вечірнього ракетного удару по Харкову, а також про інші руйнування в місті.

“Вчора ввечері були нанесені російськими агресорами два ракетних удари. На щастя, ніхто не постраждав. Але є вибиті вікна в житловому будинку. Зараз наші комунальні підприємства працюють над тим, щоб усунути це все, що накоїв російський агресор“, – зазначив мер.

За його словами, удар припав по “відносному центру міста” – Шевченківському району.

“Останнім часом ворог все більше й більше завдає ударів, ракетних ударів, по центральній частині міста. Ви пам’ятаєте, що напередодні Нового року були масовані ракетні удари, де дуже багато руйнацій, дуже багато постраждалих, будинків, об’єктів цивільної інфраструктури. Центральний готель міста Харкова, який дуже постраждав. Крім цього, вже після Нового року теж були масовані обстріли ракетами типу “Іскандер”, які завдали дуже багато руйнацій. І хочу сказати, що сьогодні усі комунальні підприємства працюють над усуненим цих руйнацій. Постраждало дуже багато житлових будинків. І ці житлові будинки ми на 95% вже провели до ладу”, — сказав Терехов.

Нагадаємо, близько 22:34 3 січня в Харкові пролунав черговий вибух. Потім ще один. Росіяни атакували місто, за попередніми даними, ракетами із ЗРК “С-300” з території Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов заявив про “прильоти” в центрі.