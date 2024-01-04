Головні новини Харкова 4 січня: як минула ніч

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:00

Ніч без тривог та вечірній ракетний удар

Ніч у Харкові пройшла без повітряних тривог. Відбій пролунав увечері 3 січня – о 23:01. Над іншими регіонами України майже до другої години ночі кружляли нечисленні “шахеди”. Останній із них у районі опівночі фіксували в Хмельницькій області. О 01:44 Повітряні сили ЗСУ дали відбій і за безпілотниками.

Напередодні ввечері, в районі 22:34, у Харкові прогримів черговий вибух. Слідом – ще один. Росіяни атакували місто, за попередніми даними, ракетами із ЗРК “С-300” з території Бєлгородської області. Мер міста Ігор Терехов заявив про “прильоти” у центрі.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: пошкоджено громадянську нежитлову інфраструктуру. Було два “прильоти”. Попередньо – обійшлося без постраждалих.