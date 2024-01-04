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Доба авіаударів по Харківщині: Генштаб повідомив, куди били росіяни

Події 07:11   04.01.2024
Оксана Горун
Доба авіаударів по Харківщині: Генштаб повідомив, куди били росіяни

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні назвав дев’ять населених пунктів Харківської області, по яких припали авіаудари РФ протягом доби.

Авіаційних ударів зазнали: Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області“, – перерахували у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, вдень 3 січня Повітряні сили ЗСУ попередили мешканців Харківської області про запуск росіянами керованих авіабомб через кордон. Російська авіація била не тільки в напрямку Куп’янська, а й по півночі області. Окремі вибухи було чутно в Харкові.

Під артилерійським вогнем на добу в Україні було близько 110 населених пунктів. Ворог загалом завдав семи ракетних та 58 авіаційних ударів, а також здійснив 57 обстрілів з РСЗВ. На фронті зафіксували 58 бойових зіткнень. Три з них – на Куп’янському напрямку (атаки відбили в районі Синьківки та східніше Петропавлівки).

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника“, – повідомили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 07:11;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні назвав дев’ять населених пунктів Харківської області, по яких припали авіаудари РФ протягом доби".