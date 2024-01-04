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Сутки авиаударов по Харьковщине: Генштаб сообщил, куда били россияне

Происшествия 07:11   04.01.2024
Оксана Горун
Сутки авиаударов по Харьковщине: Генштаб сообщил, куда били россияне Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке назвал девять населенных пунктов Харьковской области, по которым пришлись авиаудары РФ в течение суток.

«Авиационные удары получили: Золочев, Мороховец, Пыльная, Колодязное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестовое Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба.

Напомним, днем 3 января Воздушные силы ВСУ предупредили жителей Харьковской области о запуске россиянами управляемых авиабомб через границу. Российская авиация била не только в направлении Купянска, но и по северу области. Отдельные взрывы были слышны в Харькове.

Под артиллерийским огнем за сутки в Украине было около 110 населенных пунктов. Враг в целом нанес семь ракетных и 58 авиационных ударов, а также совершил 57 обстрелов из РСЗО. На фронте зафиксировали 58 боевых столкновений. Три из них – на Купянском направлении (атаки отбили в районе Синьковки и восточнее Петропавловки).

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«За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, три средства противовоздушной обороны, три артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и два пункта управления противника», — сообщили в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 07:11;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке назвал девять населенных пунктов Харьковской области, по которым пришлись авиаудары РФ в течение суток".