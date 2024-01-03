Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Харьковщины о пусках КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области.
Также о необходимости находиться в укрытиях сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
«Возможность новых пусков сохраняется, угроза, особенно для жителей Харьковской области, остается – поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности и не игнорируйте ее сигналы», — предупредил Мельник.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрыв, Сергей Мельник, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 11:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Харьковщины о пусках КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области.".