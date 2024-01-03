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Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области

Происшествия 11:54   03.01.2024
Оксана Якушко
Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Харьковщины о пусках КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области.

Также о необходимости находиться в укрытиях сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Возможность новых пусков сохраняется, угроза, особенно для жителей Харьковской области, остается – поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности и не игнорируйте ее сигналы», — предупредил Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 11:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Харьковщины о пусках КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области.".