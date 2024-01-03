Харьковчане сообщают, что слышат взрывы в области

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Харьковщины о пусках КАБ/КАР с самолетов вражеской тактической авиации из Белгородской области.

Также о необходимости находиться в укрытиях сообщил бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

«Возможность новых пусков сохраняется, угроза, особенно для жителей Харьковской области, остается – поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности и не игнорируйте ее сигналы», — предупредил Мельник.