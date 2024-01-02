В Харькове снова «прилет» рядом с жилым домом — Терехов о взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили рядом с жилым домом в городе.

«Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей», — отметил мэр.