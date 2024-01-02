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В Харькове снова «прилет» рядом с жилым домом — Терехов о взрывах

Происшествия 23:08   02.01.2024
Виктория Яковенко
В Харькове снова «прилет» рядом с жилым домом — Терехов о взрывах

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили рядом с жилым домом в городе.

«Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей», — отметил мэр.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 января 2024 в 23:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне снова ударили рядом с жилым домом в городе.".