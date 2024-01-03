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Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області

Події 11:54   03.01.2024
Оксана Якушко
Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців Харківщини про пуски КАБ/КАР із літаків ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області. 

Також про необхідність перебувати в укриттях повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Можливість нових пусків зберігається, загроза, особливо для мешканців Харківської області залишається – тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки та не ігноруйте її сигнали», – попередив Мельник.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 11:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців Харківщини про пуски КАБ/КАР із літаків ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області.".