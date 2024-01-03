Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців Харківщини про пуски КАБ/КАР із літаків ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області.
Також про необхідність перебувати в укриттях повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
«Можливість нових пусків зберігається, загроза, особливо для мешканців Харківської області залишається – тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки та не ігноруйте її сигнали», – попередив Мельник.
Читайте також: У Харкові знову «прильот» поруч із житловим будинком – Терехов про вибухи
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, Сергей Мельник, харківщина, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 11:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців Харківщини про пуски КАБ/КАР із літаків ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області.".