Харків’яни повідомляють, що чують вибухи в області

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попередили мешканців Харківщини про пуски КАБ/КАР із літаків ворожої тактичної авіації з Бєлгородської області.

Також про необхідність перебувати в укриттях повідомив бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

«Можливість нових пусків зберігається, загроза, особливо для мешканців Харківської області залишається – тому не покидайте укриття до відбою повітряної небезпеки та не ігноруйте її сигнали», – попередив Мельник.