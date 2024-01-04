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Главные новости Харькова 4 января: как прошла ночь

Происшествия 07:00   04.01.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 4 января: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив».

07:00

Ночь без тревог и вечерний ракетный удар

Ночь в Харькове прошла без воздушных тревог. Отбой прозвучал вечером 3 января — в 23:01. Над другими регионами Украины почти до двух часов ночи кружили немногочисленные «шахеды». Последний из них в районе полуночи фиксировали в Хмельницкой области. В 01:44 Воздушные силы ВСУ дали отбой и по беспилотникам.

Накануне вечером, в районе 22:34 в Харькове прогремел очередной взрыв. Следом — еще один. Россияне атаковали город, по предварительным данным, ракетами из ЗРК «С-300»  с территории Белгородской области. Мэр города Игорь Терехов заявил о «прилетах» в центре.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: повреждена гражданская нежилая инфраструктура. Было два «прилета». Предварительно — обошлось без пострадавших.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 07:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток – в хронике МГ «Объектив»".