Житель Харьковщины вернулся из плена

Среди 230 защитников Украины, которых освободили из российского плена, — житель Золочевской громады Харьковщины Сергей Мельник.

Об освобождении земляка сообщил глава громады Виктор Коваленко.

«В числе двухсот тридцати Героев из российского плена вернулся наш земляк из села Турово, Сергей Мельник. Более полутора лет он не видел родной земли, но все это время держался и верил, что снова приедет домой, обнимет самых родных – маму, папу, сестру, пожмет руку землякам, встретится с побратимами. Поздравляем Сергея и его семью с возвращением на Родину», — написал Коваленко в facebook.

3 января о возвращении из плена украинских воинов сообщил Президент Владимир Зеленский. По его данным, среди освобожденных — и рядовые, и офицеры, а также несколько гражданских. Часть освобожденных — защитники Мариуполя и герои «Азовстали».

«230 наших людей: 213 солдат и сержантов, 11 офицеров, 6 гражданских – сегодня вернулись домой. Спасибо всем, кто дал этот результат!» — написал Зеленский в telegram.