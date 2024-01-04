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Почему стало меньше атак на Купянском направлении — данные ВСУ

Происшествия 10:18   04.01.2024
Оксана Горун
Почему стало меньше атак на Купянском направлении — данные ВСУ Фото: скриншот

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона сообщил, что происходит на фронте.

«Сутки в зоне ответственности ОСГВ «Хортица» прошли под громкие артиллерийские обстрелы на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник бил из артиллерии. 613 обстрелов артиллерийских и минометных – это Купянское и Лиманское направление, — проинформировал Фитьо. — Что касается вражеских атак, то на Купянском направлении наши защитники отразили три вражеских атаки. Возможно ухудшение погодных условий, а возможно, какие-то другие тактические замыслы врага, можем сказать в кавычках «уменьшили количество» вражеских атак».

По данным Фитьо, армия РФ все также пытается наступать в районе Синьковки, чтобы далее двинуться на Купянск. Но на данный момент попытки безуспешны. На Купянском направлении армия РФ нанесла за сутки 14 авиаударов. Также по защитникам Украины враг применил 30 дронов-камикадзе.

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«Нашим защитникам удалось уменьшить популяцию рашистов в Украине в количестве 171 рашиста, которые уже не будут нам досаждать. И уничтожить 44 единицы военной техники, среди которых один танк, два БМП-2 и два МТЛБ», — привел данные спикер Сухопутных войск ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 10:18;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире нацмарафона сообщил, что происходит на фронте".