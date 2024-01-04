Игнат рассказал о ракетном ударе по Харькову и запасах ракет у россиян

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире нацмарафона поделился информацией о том, как прошла ночь в Украине, ударе С-300 по Харькову, а также прокомментировал, можно ли просчитать время следующей ракетной атаки.

Ночью армия РФ атаковала Украину всего двумя «шахедами». А вечером нанесла удар С-300.

«Оба дрона сбиты. Здесь ничего удивительного. Только то, что они пролетели в Хмельницкую область. Конечно, мы сообщали о маршруте движения этих беспилотников. Кроме того, враг нанес удары, привычные уже, в прифронтовых зонах ракетами С-300. Две по Харьковщине, также одна ракета по Донеччине», — сказал Юрий Игнат.

Небольшое количество дронов, атаковавших Украину, он пояснил необходимостью россиян постоянно поддерживать террор против мирного населения Украины.

«Враг, в принципе, беспилотники типа «шахедов» запускает каждую ночь. Чтобы держать в напряжении страну, чтобы раздавалась воздушная тревога. Ну и, соответственно, есть и какие-то другие задачи, которые выполняют БПЛА. Это ведь не просто так, что они запустили его – и все. Каждый БПЛА идет к своей цели, которую хочет поразить. Таким образом, они работают довольно длительное время», — отметил представитель ВС ВСУ.

Он также пояснил, что точно определить время следующего массированного ракетного удара по Украине невозможно.

«Есть соответствующие службы, есть разведка, которая может иметь какую-то информацию относительно подготовки к удару. Вычислить невозможно. То, что задают вопросы всегда в эфирах, а потом вырывают из контекста некоторые вещи, устанавливают сроки, кто говорит четыре дня, кто… Понимаете, ну как мы можем знать, когда враг планирует. Они могут запланировать удар, спланировать его характерным, как они это всегда делают – нанесением ударов по Киевской области, по Западу нашего государства или по Одесской области. Ну, и назначить день. Потом этот день можно отсрочить, потом еще что-нибудь додумать. Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые они перед собой ставят и со складывающейся обстановкой. Учитывая разные факторы. Особенно разведданные, имеющиеся у врага, погодные условия и так далее. Здесь уже решение принимается непосредственно накануне. Поэтому высчитывать какие-либо даты не нужно. Нужно всегда быть на стороже, что это может произойти в любой день», — предупредил Игнат.

Что касается запасов российских ракет, то спикер ВС ВСУ подтвердил: на обломках, найденных после последних ракетных атак свежие даты, эти ракеты изготовили в конце 2023 года. По словам Игната, такая тенденция — уже давно. Иногда на ракеты даже не успевают нанести маркировку, а делают надпись маркером — то есть они идут прямиком с конвейера в войска.

«Все остатки уцелевших ракет — все передается партнерам. «Пожалуйста, ваши комплектующие. Вот, пожалуйста, такие страны, такие-то фирмы». Здесь все маркировки есть. Большинство запчастей уникальных технологических идет из стран Запада, к сожалению. Россия имеет возможность их получать разными путями», — добавил представитель Воздушных сил.

В целом за месяц враг изготавливает порядка 100 ракет различных типов — от «кинжалов» до «калибров» и Х-101.

«Осенью, на три месяца, они совершили определенную паузу, накапливали какое-то количество. Понятно, что если три осенних месяца, то это 300 ракет разных типов они могли накапливать. Но вы видите, сколько они уже использовали на территории нашего государства. Потому, конечно, можно считать, сколько осталось, и так далее. Но мы должны понимать, что, кроме ракет, есть еще дроны. Кроме этих ракет, которые мы считаем 100 в месяц, есть другие типы. Есть Х-22, есть С-300. Что касается южных направлений, есть «ониксы», есть Х-35 и так далее. Достаточно ракет у них. Но тех дальнобойных, высокоточных, не нескончаемый запас», — подытожил Игнат.