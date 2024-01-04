Ігнат розповів про ракетний удар по Харкову та запаси ракет у росіян

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері нацмарафону поділився інформацією про те, як минула ніч в Україні, щодо удару С-300 по Харкову, а також прокоментував, чи можна прорахувати час наступної ракетної атаки.

Вночі армія РФ атакувала Україну лише двома “шахедами”. А ввечері завдала удару С-300.

“Обидва дрони збито. Тут нічого дивного. Лише те, що вони пролетіли до Хмельницької області. Звісно, що повідомляли ми про маршрут руху цих безпілотників. Крім того, ворог завдав, як ми вже повідомляли, ударів, звичних уже, у прифронтових зонах ракетами С-300. Дві по Харківщині, також одна ракета по Донеччині”, – сказав Юрій Ігнат.

Невелику кількість дронів, які атакували Україну, він пояснив необхідністю росіян постійно підтримувати терор проти мирного населення України.

“Ворог, в принципі, безпілотники типу “шахедів” запускає щоночі. Щоб тримати в напрузі країну, щоб лунала повітряна тривога. Ну, і відповідно, є якісь інші завдання, які виконують БПЛА. Це ж не просто так, що вони пустили його – і все. Кожний БПЛА йде до своєї цілі, яку хоче уразити. Таким чином вони працюють доволі тривалий час“, – зазначив представник ПС ЗСУ.

Він також пояснив, що точно визначити час наступного масованого ракетного удару по Україні неможливо.

“Є відповідні служби, є розвідка, які можуть мати якусь інформацію щодо підготовки до удару. Вирахувати неможливо. Те, що ставлять питання завжди в ефірах, а потім виривають з контексту деякі речі, встановлюють терміни, хтось каже чотири дні, хтось… Розумієте, ну як ми можемо знати, коли ворог планує. Вони можуть запланувати удар, спланувати його характерним, як вони це завжди роблять – заданням ударів по Київській області, по Заходу нашої держави, чи по Одеській області. Ну, і призначити день. Потім цей день можна відтермінувати, потім ще щось додумати. Усе буде відбуватись відповідно до тих завдань, які вони перед собою ставлять і до обстановки, яка складається. Враховуючи різні фактори. Особливо – розвіддані, які має ворог, погодні умови тощо. Тут уже рішення приймається безпосередньо напередодні. Тому вираховувати якісь дати не потрібно. Потрібно бути завжди на сторожі, що це може статися у будь-який день”, – попередив Ігнат.

Щодо запасів російських ракет, то спікер ПС ЗСУ підтвердив: на уламках, які виявили після останніх ракетних атак свіжі дати, ці ракети виготовили наприкінці 2023 року. За словами Ігната, така тенденція – вже давно. Іноді на ракети навіть не встигають нанести маркування, а роблять напис маркером – тобто вони йдуть просто з конвеєра до війська.

“Ці всі залишки та ракети ті, що вціліли, – все передається партнерам. “Будь ласка, ваші комплектуючі. Ось, будь ласка, такі-то країни, такі-то фірми”. Тут усі маркування є. Більшість запчастин унікальних технологічних іде з країн Заходу, на жаль. Росія має можливість їх отримувати різними шляхами“, — додав представник Повітряних сил.

Загалом за місяць ворог виготовляє близько 100 ракет різних типів – від “кинжалів” до “калібрів” та Х-101.

“Восени, на три місяці, вони зробили певну паузу, накопичували якусь кількість. Зрозуміло, що якщо три осінніх місяці, то це 300 ракет різних типів вони могли накопичити. Але ви бачите, скільки вони вже використали по території нашої держави. Тому, звичайно, можна рахувати, скільки залишилось, і так далі. Але ми мусимо розуміти, що, окрім ракет, є ще дрони. Окрім цих ракет, які ми рахуємо 100 на місяць, є ще інші типи. Є Х-22, є С-300. Що стосується південних напрямків, є “онікси”, є Х-35 тощо. Достатньо ракет у них. Але тих далекобійних, високоточних, не нескінченний запас“, – підсумував Ігнат.