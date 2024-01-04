Синєгубов – про удари по Харкову, Липцям, Золочеву та інших пунктах

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу на Харківщині під обстрілами було понад 15 населених пунктів. По Харкову ударили ракетами С-300.

“Близько 22:40 ворог завдав 2 удари по Шевченківському району м. Харків. Попередньо – С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, також під обстрілами протягом доби були: Алісівка, Липці, Лук’янці, Стариця, Зибине, Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове. Авіаудари припали по населених пунктах: Мороховець, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне.

“Близько 11 год відбулися ворожі обстріли біля с. Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району. Без постраждалих. Близько 20 год відбувся ворожий обстріл с. Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає“, – поінформував Синєгубов.

Керовані авіабомби скинули на села Глибоке та Мороховець Харківського району. Там обійшлося без постраждалих. Також під ударом були Подоли Куп’янського району – там пошкоджено приватний будинок.