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Синєгубов – про удари по Харкову, Липцям, Золочеву та інших пунктах

Події 08:37   04.01.2024
Оксана Горун
Синєгубов – про удари по Харкову, Липцям, Золочеву та інших пунктах

Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу на Харківщині під обстрілами було понад 15 населених пунктів. По Харкову ударили ракетами С-300.

“Близько 22:40 ворог завдав 2 удари по Шевченківському району м. Харків. Попередньо – С-300. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна у житловому будинку. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, також під обстрілами протягом доби були: Алісівка, Липці, Лук’янці, Стариця, Зибине, Одрадне, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове. Авіаудари припали по населених пунктах: Мороховець, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Берестове, Колодязне.

Близько 11 год відбулися ворожі обстріли біля с. Золочів Богодухівського району, а також Липців Харківського району. Без постраждалих. Близько 20 год відбувся ворожий обстріл с. Липці. Пошкоджено приватний житловий будинок. Постраждалих немає“, – поінформував Синєгубов.

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Керовані авіабомби скинули на села Глибоке та Мороховець Харківського району. Там обійшлося без постраждалих. Також під ударом були Подоли Куп’янського району – там пошкоджено приватний будинок.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 08:37;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що за добу на Харківщині під обстрілами було понад 15 населених пунктів. По Харкову ударили ракетами С-300".