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Синегубов — об ударах по Харькову, Липцам, Золочеву и другим пунктам

Происшествия 08:37   04.01.2024
Оксана Горун
Синегубов — об ударах по Харькову, Липцам, Золочеву и другим пунктам

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за сутки на Харьковщине под обстрелами было более 15 населенных пунктов. По Харькову ударили ракетами С-300.

«Около 22:40 враг нанес два удара по Шевченковскому району г. Харьков. Предварительно – С-300. Взрывной волной повреждены окна в жилом доме. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

По его данным, также под обстрелами в течение суток были: Алисовка, Липцы, Лукьянцы, Старица, Зыбино, Отрадное, Двуречная, Синьковка, Ивановка, Берестовое. Авиаудары пришлись по населенным пунктам: Мороховец, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Берестовое, Колодезное.

«Около 11 часов произошли вражеские обстрелы возле пгт Золочев Богодуховского района, а также Липцев Харьковского района. Без пострадавших. Около 20 часов произошел вражеский обстрел с. Липцы. Поврежден частный жилой дом. Пострадавших нет», — проинформировал Синегубов.

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Управляемые авиабомбы скинули на села Глубокое и Мороховец Харьковского района. Там обошлось без пострадавших. Также под ударом были Подолы Купянского района — там поврежден частный дом.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 января 2024 в 08:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что за сутки на Харьковщине под обстрелами было более 15 населенных пунктов. По Харькову ударили ракетами С-300".