Ракетный удар по Харькову: Терехов сообщил подробности

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях вечернего ракетного удара по Харькову, а также — о других разрушениях в городе.

«Вчера вечером были нанесены российскими агрессорами два ракетных удара. К счастью, никто не пострадал. Но есть выбитые окна в жилом доме. Сейчас наши коммунальные предприятия работают над тем, чтобы устранить это все, что сделал российский агрессор», — отметил мэр.

По его словам, удар пришелся по «относительному центру города» — Шевченковскому району.

«В последнее время враг все больше и больше наносит удары, ракетные удары по центральной части города. Вы помните, что в канун Нового года были массированы ракетные удары, где очень много разрушений, много пострадавших, домов, объектов гражданской инфраструктуры. Центральный отель города Харькова очень пострадал. Кроме этого, уже после Нового года тоже были массированные обстрелы ракетами типа «Искандер», нанесшие большое количество разрушений. И хочу сказать, что сегодня все коммунальные предприятия работают над устранением этих разрушений. Пострадало большое количество жилых домов. И эти жилые дома мы на 95% уже привели в порядок», — сказал Терехов.

Напомним, около 22:34 3 января в Харькове прогремел очередной взрыв. Следом — еще один. Россияне атаковали город, по предварительным данным, ракетами из ЗРК «С-300» с территории Белгородской области. Мэр города Игорь Терехов заявил о «прилетах» в центре.