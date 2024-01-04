Чому поменшало атак на Куп’янському напрямку – дані ЗСУ

Начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в етері нацмарафону повідомив, що відбувається на фронті.

“Минула доба в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” пройшла під гучні артилерійські обстріли на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник гатив з артилерії. 613 обстрілів артилерійських та мінометних – це Куп’янський та Лиманський напрямок, – навів дані Фітьо. – Щодо ворожих атак, то на Куп’янському напрямку наші захисники відбили три ворожі атаки. Можливо погіршення погодних умов, а можливо, якісь інші тактичні задуми ворога, можемо сказати в лапках “зменшили кількість” ворожих атак”.

За даними Фітьо, армія РФ так само намагається наступати в районі Синьківки, щоб далі рушити на Куп’янськ. Але зараз спроби марні. На Куп’янському напрямку армія РФ завдала за добу 14 авіаударів. Також по захисниках України ворог застосував 30 дронів-камікадзе.

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“Нашим оборонцям вдалося зменшити популяцію рашистів в Україні в кількості 171 рашиста, які вже не будуть нам докучати. Та знищити 44 одиниці військової техніки, серед яких один танк, два БМП-2 та два МТЛБ”, – навів дані спікер Сухопутних військ ЗСУ.