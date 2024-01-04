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Житель Харківщини повернувся з полону

Суспільство 10:33   04.01.2024
Оксана Горун
Житель Харківщини повернувся з полону Фото: фейсбук Віктора Коваленка

Серед 230 захисників України, яких звільнили з російського полону, – мешканець Золочівської громади Харківщини Сергій Мельник.

Про звільнення земляка повідомив голова громади Віктор Коваленко.

“Серед двохсот тридцяти Героїв, з російського полону повернувся наш земляк з села Турово, Сергій Мірошник. Більше ніж півтора року він не бачив рідної землі, але весь цей час тримався і вірив, що знову приїде додому, обійме найрідніших – маму, тата, сестру, потисне руку землякам, зустрінеться з побратимами. Вітаємо Сергія і його родину з поверненням на Батьківщину”, – написав Коваленко у фейсбуці.

3 січня про повернення із полону українських воїнів повідомив Президент Володимир Зеленський. За його даними, серед звільнених – і рядові, й офіцери, а також кілька цивільних. Частина звільнених – захисники Маріуполя та герої “Азовсталі”.

“230 наших людей: 213 солдатів і сержантів, 11 офіцерів, 6 цивільних – сьогодні повернулися додому. Дякую всім, хто дав цей результат!” написав Зеленський у телеграмі.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Січня 2024 в 10:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Серед 230 захисників України, яких звільнили з російського полону, – мешканець Золочівської громади Харківщини Сергій Мельник".