Россияне нанесли 2 удара по центральной части Харькова – Синегубов
Предварительно россияне ударили по Харькову ракетами С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«На данный момент – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов», – отметил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков, Экономика; Теги: Олег Синегубов, ракета, россияне, С-300, удар, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 23:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно россияне ударили по Харькову ракетами С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".