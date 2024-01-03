Россияне нанесли 2 удара по центральной части Харькова – Синегубов

Предварительно россияне ударили по Харькову ракетами С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов», – отметил Синегубов.