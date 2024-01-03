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Россияне нанесли 2 удара по центральной части Харькова – Синегубов

Происшествия 23:14   03.01.2024
Оксана Якушко
Россияне нанесли 2 удара по центральной части Харькова – Синегубов

Предварительно россияне ударили по Харькову ракетами С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На данный момент – без пострадавших. Есть информация о повреждении гражданской нежилой инфраструктуры в центральной части города. Службы продолжают осмотр мест ударов», – отметил Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 3 января 2024 в 23:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно россияне ударили по Харькову ракетами С-300, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".