Росіяни завдали 2 удари по центральній частин Харкова – Синєгубов

Попередньо росіяни вдарили у Харків ракетами С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину – без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів», – зазначив Синєгубов.