Росіяни завдали 2 удари по центральній частин Харкова – Синєгубов
Попередньо росіяни вдарили у Харків ракетами С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
«На цю хвилину – без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Економіка, Події, Харків; Теги: Олег Синегубов, ракета, росіяни, С-300, удар, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 23:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо росіяни вдарили у Харків ракетами С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".