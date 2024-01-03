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Росіяни завдали 2 удари по центральній частин Харкова – Синєгубов

Економіка 23:14   03.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни завдали 2 удари по центральній частин Харкова – Синєгубов

Попередньо росіяни вдарили у Харків ракетами С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«На цю хвилину – без постраждалих. Є інформація про пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури в центральній частині міста. Служби продовжують огляд місць ударів», – зазначив Синєгубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 23:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередньо росіяни вдарили у Харків ракетами С-300, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".