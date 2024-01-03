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Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник

Події 22:50   03.01.2024
Оксана Якушко
Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник

Ворог знову завдав ударів із району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.

«Ворожа ракета знову в повітрі – не залишайте укриття!» – закликав Мельник.

Читайте також: Головні новини Харкова 3.01: росіяни наносять удари, у Харкові – вибухи

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 22:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог знову завдав ударів із району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.".