Росіяни наносять удари по Харкову з Белгорода із С-300 – Мельник
Ворог знову завдав ударів із району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.
«Ворожа ракета знову в повітрі – не залишайте укриття!» – закликав Мельник.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: ЗРК С-300, ракета, С-300, Сергей Мельник, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Січня 2024 в 22:50;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог знову завдав ударів із району Бєлгорода, попередньо із ЗРК С-300, повідомив бригадний генерал Сергій Мельник.".